Прокуратура начала проверку информации, что в Челнах ребенок провалился в люк

В соцсетях появилась информация, что в Челнах в поселке ГЭС в 10-м комплексе в люк провалился ребенок. По словам очевидцев, колодец был прикрыт лишь тонкой фанерой.

Трагедии, по словам автора поста, удалось избежать чудом – проходившие мимо люди услышали голос ребенка и помогли ему выбраться.

После появления данной информации прокуратура Татарстана начала проверку. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

