В Челнах ярмарки развернутся на трех площадках

19 марта, в субботу, в Набережных Челнах возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки. Традиционно они будут организованы на трех площадках города — перед стадионом «Строитель», территории агропромышленного парка «Южный» и Ипподрома. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

На ярмарочных площадках горожане смогут приобрести мясо говядины, баранины, птицы, молочную продукцию, овощи, выпечку и многие другие продовольственные товары.

Ярмарки начнут проводиться по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах возобновил работу антикризисный штаб для поддержи бизнеса.