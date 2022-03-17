В Челнах возобновил работу антикризисный штаб для поддержи бизнеса

В Набережных Челнах возобновил работу антикризисный штаб, созданный мэром Автограда Наилем Магдеевым в 2014 году на базе Торгово-промышленной палаты города. Его основная цель – поддержка малого и среднего предпринимательства, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Наиль Магдеев отметил, что у каждого кризиса есть свои особенности, но та непростая ситуация, которая сложилась в России и в Татарстане в том числе, требует адекватных мер и шагов со стороны и крупного и малого бизнеса. Руководство же города постарается минимизировать трудности.

«Надо понять, какие вопросы возникнут перед предприятиями, организациями, крупным и средним бизнесом. Нужно реальное импортозамещение, — отметил градоначальник. — Малый бизнес, безусловно, может оказать свои услуги: в городе Набережные Челны рукастые и головастые предприятия, организации, учреждения. Малый бизнес может и блоху подковать».

Отдельно Магдеев коснулся ситуации с автогигантом ПАО «КАМАЗ». Он отметил, что у предприятия есть возможности разместить свои заказы по предприятиям малого и среднего бизнеса Челнов.

«На КАМАЗе ряд комплектующих изготавливались за рубежом, поэтому нужно время, а компетенции в городе есть, для того чтобы эти комплектующие могли бы производиться на территории Набережных Челнов», — обозначил задачу мэр.