В Челнах выявили нарушителей при продаже арбузов и дынь

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня в Набережных Челнах состоялся рейд по выявлению несанкционированных мест продажи арбузов и дынь. Ревизорами стали сотрудники правоохранительных органов и администрации Комсомольского района, а также другие специалисты. Удалось ли найти нарушителей и что их ждет, рассказали специалисты.

«ГАЗель» с дынями, арбузами и помидорами расположилась вдоль дороги на Альметьевском тракте. Как только продавец увидел делегацию, то поспешил скрыться и попытался до кого-то дозвониться. Он уверял, что его якобы только попросили присмотреть за товаром.

«Я недавно, честно говорю. Сейчас хозяин придет, скажет сам. Просто он сказал, что машину надо на ремонт отвезти», — говорил мужчина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Через несколько минут на самом деле подъехал еще один мужчина. По его словам, он якобы тоже не знал, что заниматься реализацией овощей, фруктов и ягод вдоль дорог нельзя. «Неделю назад мы здесь вышли. Не знали, что нельзя. Перестанем продавать», — оправдывался он.

Но незнание не освобождает от наказания, предупреждают проверяющие. А еще добавляют, что предупреждение вынесено уже не в первый раз. Автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.

Чтобы реализовывать арбузы и дыни, а также другие овощи, фрукты и ягоды, у продавца должны быть сертификат качества и документ на право торговли на конкретном месте. Он должен платить за аренду, а торгующие вдоль дорог ничего не вносят в бюджет города. К тому же выявлены и другие нарушения.

«Это антисанитарные условия. Эти фрукты не сертифицированы. Мы боимся, что население может отравиться. Во-вторых, продавец, который осуществляет продажу, фактически осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве юрлица или [индивидуального] предпринимателя. Есть и нарушение налогового законодательства», — рассказал глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Специалисты не советуют покупать арбузы и дыни вдоль дорог, потому что на них могут оседать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Мобильная торговля незаконна, поэтому «ГАЗель» и эвакуировали. Теперь продавцам придется возместить все расходы: работу эвакуатора и нахождение машины на штрафстоянке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах начнут штрафовать за нарушения при езде и парковке электросамокатов.