В Челнах выставлен на продажу торговый центр за 135 млн рублей

В Набережных Челнах выставлен на продажу торговый центр за 135 млн рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В объявлении говорится, что площадь двухэтажного торгового центра, расположенного на проспекте Мира, составляет 1900 квадратных метров. 95% площадей сданы в аренду.

Вокруг здания расположены многочисленные точки общепита, что, по словам продавца, свидетельствуют о плотности трафика.

Также продавец отмечает наличие парковки перед торговым центром, близость автобусной остановки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что торговый центр «Бахетле» на Ямашева в Казани продадут за 1,3 млрд рублей.