Торговый центр «Бахетле» на Ямашева в Казани продадут за 1,3 млрд рублей

Торговый центр «Бахетле», расположенный в Казани на пересечении Ямашева и Амирхана, 14 января был выставлен на продажу за 1,3 млрд рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Авито.

Пятиэтажное здание было построено в 2004 году, а его общая площадь составляет почти 17 тыс. кв. метров.

Собственник ТЦ утверждает, что доходность здания составляет 9,5%, а срок окупаемости – до 10,5 лет. На сегодняшний день торговый центр на 94% заполнен арендаторами.