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Экономика
21 января 2022  12:58
Александр Хевронин

Торговый центр «Бахетле» на Ямашева в Казани продадут за 1,3 млрд рублей

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Торговый центр «Бахетле», расположенный в Казани на пересечении Ямашева и Амирхана, 14 января был выставлен на продажу за 1,3 млрд рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Авито.

Пятиэтажное здание было построено в 2004 году, а его общая площадь составляет почти 17 тыс. кв. метров.

Собственник ТЦ утверждает, что доходность здания составляет 9,5%, а срок окупаемости – до 10,5 лет. На сегодняшний день торговый центр на 94% заполнен арендаторами.

 

#бахетле #торговый центр #авито
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