Челнинцы высадят 22 тыс. деревьев и кустарников по примеру первостроителей

В Набережных Челнах 1 октября начинается санитарный двухмесячник по благоустройству территории города. В целом за этот период будет высажено 22 тыс. деревьев и кустарников. Представители администрации районов совместно с Горзеленхозом и управляющими компаниями, а также предприятия уже приступили к озеленению.

Не остаются в стороне и депутаты городского совета. «Основное внимание уделяется посадке на придомовых территориях, которые были отремонтированы в рамках программы республиканской „Наш двор“», — сообщил на аппаратном совещании первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

Всего за 10 дней, с 9 по 19 сентября, было посажено 2 119 деревьев — ель, сосна, рябина, пирамидальный тополь, береза, можжевельник. В этом году увеличено общее количество саженцев. В 2021-м было высажено чуть более 20 тыс. деревьев и кустарников.

«У нас есть хороший пример — это наши первостроители. Молодые люди, которые приехали в начале 70-х годов и в чистом поле построили не только город, но и сделали все, чтоб он был самым зеленым молодым городом в стране. Это пример того, как можно созидать», — прокомментировал выступление коллеги мэр Челнов Наиль Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 500 деревьев посадили горожане и организации на субботнике в Автограде.