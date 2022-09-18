Более 500 деревьев посадили горожане и организации на субботнике в Челнах

192 дерева и 72 куста можжевельника высажено сегодня в парке «Солнечный» в 46-м комплексе Набережных Челнов. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Субботник состоялся при участии руководителя исполкома Фарида Салахова, первого заместителя руководителя исполкома Ильи Зуева, депутатов городского совета Владислава Гаврилова, Виктора Полякова, Евгения Архипова, сотрудников администрации Автозаводского района, председателей ТОС и активных жителей, сотрудников управляющей компании, учащихся школы №23.

Также прошел субботник на территории 63-го комплекса. В посадке деревьев приняли участие глава администрации Винер Харисов, председатели ТОС и активные жители. В общей сложности было высажено 257 рябин и пирамидальных тополей.

На улице Дружбы народов сотрудники МУП «ПАД» высадили еще 70 деревьев.