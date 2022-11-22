В Челнах выделили три полигона для складирования снега

Исполком Набережных Челнов определил три места для снегохранилищ предстоящей зимой. В самые снежные зимы их было пять, пишут «Челнинские известия».

Площадь самого большого участка составляет 10 гектаров, он расположен по улице Карьерной (карьер КСМ), два других — в промышленной зоне города.

В последние годы выпадает много снега, для временного складирования используется до 40 гектаров площадей (до пяти участков) в разных частях города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил при уборке снега помнить о люках.