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Ру Тат
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Общество
22 ноября 2022  21:20

В Челнах выделили три полигона для складирования снега

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Исполком Набережных Челнов определил три места для снегохранилищ предстоящей зимой. В самые снежные зимы их было пять, пишут «Челнинские известия».

Площадь самого большого участка составляет 10 гектаров, он расположен по улице Карьерной (карьер КСМ), два других — в промышленной зоне города. 

В последние годы выпадает много снега, для временного складирования используется до 40 гектаров площадей (до пяти участков) в разных частях города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил при уборке снега помнить о люках.

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