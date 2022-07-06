В Челнах все старые светильники заменят на светодиодные
Предприятие автомобильных дорог Набережных Челнов выиграло аукцион на замену старых светильников на светодиодные. Решение заменить существующие светильники за счет муниципального бюджета принял мэр города Наиль Магдеев, сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.
По словам директора предприятия Марата Анисимова, работы по замене светильников на проспектах города на более яркие и экономичные начались на этой неделе. Сейчас работы по замене ведутся на проспекте Сююмбике в направлении проспекта Хасана Туфана.
Во дворах же освещение меняется по президентской программе «Наш двор». До конца этого года и во дворах, и на центральных проспектах города появится новое освещение.
«Здесь преследуются две цели: во-первых, более насыщенное освещение на проспектах города, во-вторых — экономия энергоресурсов, потому что светодиодные светильники потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем светильники старого образца. Сроки обозначены до конца года, но мы постараемся завершить работы как можно раньше», — сказал Марат Анисимов.
В Набережных Челнах по президентской программе «Наш двор» из 119 территорий, благоустраиваемых в этом году, работы полностью завершены на 12 объектах. Еще 50 дворов находятся в высокой степени готовности, о чем ранее сообщал «Татар-информ».