В Челнах военнослужащему с позывным Дым передали автомобиль и помощь

У здания администрации Набережных Челнов военнослужащему с позывным Дым торжественно передали автомобиль, а также набор предметов первой необходимости и сладости.

В церемонии участвовали мэр города Наиль Магдеев, глава Комсомольского района Ленар Ахметзянов и руководитель Социального фонда в Набережных Челнах Руслан Шангараев. Машину бойцу передала семья Руслана Шангараева.

Дополнительным вкладом стали вещи первой необходимости и сладости, подготовленные администрацией Комсомольского района и Союзом пенсионеров города.

Военнослужащий поблагодарил всех, кто поддерживает ребят на передовой. Он рассказал, что новость о переданном автомобиле уже дошла до его сослуживцев в зоне проведения СВО.

По словам Дыма, в подразделении восприняли эту помощь с большим воодушевлением: «Машины в зоне СВО всегда нужны. Они используются в любой ситуации – для перевозки личного состава, гуманитарной помощи, продовольствия», – сказал он.

Наиль Магдеев отметил, что помощь бойцам – это вклад неравнодушных жителей города.

«Когда говорим о людях с высокой социальной ответственностью, кажется, что они где-то далеко. Но они рядом. Руслан Раифович нашел не только финансовые, но и душевные ресурсы, чтобы помочь нашему бойцу. Благодаря таким людям военнослужащие получают реальную поддержку», – отметил мэр.

Напомним, 27 октября Набережные Челны отправили в зону СВО очередную партию шефской помощи объемом 20 тонн.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.