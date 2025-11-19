«Горжусь, люблю»: боец СВО из ЯНАО расписался с избранницей в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Заяц сыграл свадьбу с невестой Аделиной в Набережных Челнах. Эти редкие минуты тыла для бойца особенно дороги: уже второй год он находится на передовой, куда ушел по контракту из Ямало-Ненецкого автономного округа. По его словам, решение подписать контракт было осознанным и ни разу не вызвало сожалений.

«Попал туда добровольцем, уходил с целью защищать Родину. И продолжаю до сих пор», – говорит он. Признался, что переживала больше всего мама, а отец, который поддерживал его решение, к сожалению, погиб.

Поддержка семьи и сегодня помогает бойцу держать боевой настрой. «Обстановка тяжелая, но победа будет за нами. Врага мы победим, фашизм тоже», – убежден он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Первый бой Зайца прошел на Очеретинском направлении и стал для него серьезным испытанием: он провел там полтора месяца и получил ранение. После реабилитации вернулся в строй. «Сейчас жив-здоров, все хорошо», – отмечает он.

Боец убежден: долг каждого мужчины – защищать свою страну. При этом подчеркивает, что помощь волонтеров становится важнейшей частью их жизни на передовой: техника, медицина, поддержка в госпиталях, домашняя еда и сладости – «маленькая, но радость».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Находясь на боевом выходе, Заяц познакомился в социальных сетях с Аделиной из Набережных Челнов. Долгая дружеская переписка постепенно переросла в отношения. Встретились они в Оренбурге, куда боец приехал к сослуживцу.

«Она моя боевая подруга. Прошла со мной через многое, всегда поддерживала. Поэтому я решил показать серьезность наших отношений и сделать предложение», – рассказывает он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Город Челны ему сразу пришелся по душе – «пустил корни» и хочет остаться здесь жить. Аделина вспоминает: предложение прозвучало в ее день рождения, за семейным столом, в окружении родных. В отпуск боец попал внезапно, и пара решила не откладывать роспись. На подготовку ушло всего три дня.

«Заботливый, джентльмен при первой встрече – этим и покорил», – говорит она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Аделина стала для мужа надежным тылом: ставит свечи в храмах, постоянно на связи, поддерживает словом. «Горжусь, люблю. Тяжело, конечно: живешь от звонка до звонка». Под марш Мендельсона молодые вошли в зал торжеств, держась за руки. На вопрос регистратора о взаимном и свободном желании вступить в брак они уверенно ответили «да». Подписи, обмен кольцами, первый семейный документ и поздравления – момент, который надолго останется в памяти.

Мама военнослужащего приехала из Ямало-Ненецкого округа, путь занял два дня. «Эмоции хорошие. Невестку знаю уже, прекрасные эмоции», – говорит она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Семья Аделины также встретила молодого человека тепло. «Когда Дима появился в нашей семье, я его полюбила как сына, – рассказывает мама Аделины. – Мы его поддерживаем и будем поддерживать».

Папа невесты признался: сначала переживал, но теперь счастлив за молодых. «Веселый, хороший парень, сразу понравился».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Бабушка Аделины добавляет: «Самое главное – они любят друг друга. Пусть мирное небо будет у них».

Друзья семьи тоже были рядом – волновались, радовались, желали долгой совместной жизни и взаимопонимания.

После церемонии супруги отправились к мемориальному комплексу «Родина-Мать», чтобы почтить память бойцов, погибших при исполнении воинского долга.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Эту традицию нужно сохранять. Ребят, которые погибли, нельзя забывать. Нужно приучать к этому детей», – говорит Заяц. Аделина полностью его поддерживает: по ее словам, такие поступки воспитывают в молодежи патриотизм.

Отпуск военнослужащего короткий. Впереди – возвращение на передовую, где его ждут товарищи. Но дома его ждут не менее преданно: любимая жена, родители, большая семья – все, для кого он стал примером мужества, верности, отваги. Их главное желание одно – чтобы он вернулся живым и здоровым.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

