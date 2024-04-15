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В Челнах военнослужащему после ранения помогают установить инвалидность
В Набережных Челнах особое внимание уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан уделяется обращениям бойцов по поводу вопросов лечения и получения услуг по медицинской реабилитации. На аппаратном совещании помощник омбудсмена Ольга Силаичева рассказала, какая помощь в первую очередь оказывается военным, а также привела конкретный пример, который сейчас находится в работе.
Так, челнинец при выполнении боевой задачи в Угледаре получил осколочное ранение плеча и шеи и столкнулся с проблемами.
«К нам за помощью обратился военнослужащий, который был мобилизован из Набережных Челнов в январе 2023 года. Благодаря содействию уполномоченного по правам человека РТ Сарии Сабурской проходил лечение в Санкт-Петербурге. Но установить плечевой протез не удалось», — отметила докладчица.
После прохождения лечения военно-врачебная комиссия не установила статус годности военнослужащего.
«В настоящее время он находится в своей военной части, но по состоянию здоровья не может выполнять свой воинский долг в полном объеме. Сейчас продолжается работа по установлению ему инвалидности для его возвращения домой, продолжения лечения и получения материальных компенсаций», — рассказала Силаичева.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах военнослужащий лишил жену родительских прав за уклонение от воспитания детей.
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