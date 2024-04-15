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В Челнах военнослужащий лишил жену родительских прав за уклонение от воспитания детей
В Набережных Челнах военнослужащий — отец двоих детей — лишил родительских прав супругу, которая злоупотребляла спиртными напитками и уклонялась от воспитания детей. Об этом на аппаратном совещании рассказала общественный помощник уполномоченного по правам человека Ольга Силаичева.
«Так, в октябре 2023 года нами было рассмотрено обращение мобилизованного из Набережных Челнов, отца двоих детей: вернувшись домой в отпуск с СВО, лишил родительских прав свою супругу, которая злоупотребляла спиртными напитками и уклонялась от воспитания детей», — рассказала Ольга Силаичева.
Челнинец обратился к помощнику омбудсмена. Служба провела проверку, встретилась с сотрудниками детского сада.
«Нами была организована встреча с мобилизованным, представителями дошкольного учреждения, которое посещают его дети, чтобы представить полную информацию и ходатайствовать перед военным комиссариатом о демобилизации данного гражданина, чтобы он смог самостоятельно воспитывать своих детей», — доложила она.
Силаичева отметила, что в это сложное для страны время, которое определяет будущее нашей страны и нашего народа, как отметил в своем Послании Президент РФ Владимир Путин, наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких. «Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом», — сказала Ольга Силаичева.
В целом, как отметила спикер, благодаря активной работе власти, поддержке граждан и членов семей военных, обращений от бойцов СВО было немного.
«Коллеги, еще раз поручаю всем вам изучить и посмотреть доклад уполномоченого по правам Республики Татарстан. Есть вопросы, требующие внимательного рассмотрения», — прокомментировал мэр Челнов Наиль Магдеев.
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