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Ру Тат
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Общество
13 апреля 2022  18:30
Эльза Кузнецова

В Челнах вместе с жителями разработают летние программы для общественных пространств

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В Набережночелнинском татарском драмтеатре 16 апреля будет организовано событие в рамках серии «Гений места». Участников ждет обсуждение роли городских сообществ и воркшоп, в рамках которого будут разработаны мероприятия для общественных пространств города. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

В 13.00 на оpen-talk «Как вдохнуть жизнь в благоустроенные пространства?» желающие обсудят, почему важно вовлекать сообщества в событийное программирование общественных пространств, какие мероприятия можно назвать хорошими, какие показатели об этом говорят и многие другие вопросы. 

Спикерами выступят арт-директор Дирекции парков и скверов города Казани Лиля Валеева и начальник отдела организационно-массовой работы Управления культуры исполкома Автограда Рената Насрединова. Вход свободный.

Затем начнется воркшоп «Программирование летних событий 2022», где будут разработаны сценарии использования общественных пространств города на лето. Участники смогут презентовать свои идеи представителям администрации. Авторы лучших из них смогут доработать и реализовать свои предложения вместе с представителями города.

Это четвертое событие в рамках серии публичных встреч «Гений места», которые проходят в пяти городах Татарстана в апреле.

#парки и скверы рт
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