В пяти городах Татарстана пройдут встречи, посвященные развитию общественных пространств

В пяти городах Татарстана пройдет серия встреч под названием «Гений места», посвященных развитию общественных пространств. Раписание опубликовано в Telegram-канале Дирекции парков и скверов.

На встречах участники совместно с федеральными и местными экспертами и активистами обсудят мировые тренды в урбанистике, разберется в способах влияния на развитие городов и даже разработают культурные мероприятия вместе с жителями и локальными сообществами.

Откроет череду встреч open talk «Как мы можем изменить свой город?», который состоится в зеленодольском молодежном центре «Порт» 3 апреля. Начало — в 15.00.

6 апреля в Доме культуры в Болгаре запланирован разговор об урбанистике с архитекторами и обсуждение будущего улицы Смирнова. Начало — в 14.00.

10 апреля лекция «Как во время больших перемен не забыть про горожан?» пройдет в Национальной библиотеке в Казани. В этот же день состоится открытие тематической выставки иллюстраторов и художников о том, какими они видят город и среду, пройдет дискуссия с федеральными и местными экспертами в области урбанистики и архитектуры.

В Набережных Челнах оpen talk «Как вдохнуть жизнь в благоустроенные пространства?» и воркшоп «Программирование летних событий 2022» запланированы на 17 апреля. События пройдут в коворкинге драматического театра.

В Нижнекамске воркшоп «Программирование летних событий 2022» назначен на 23 апреля. Место встречи — молодежный центр инициатив «Ковер».