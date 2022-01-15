В Челнах ветеран Великой Отечественной войны перешагнула вековой юбилей

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Живущая в Набережных Челнах ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Чернухина отметила столетний юбилей. Поздравления от имени Президента РФ Владимира Путина и мэра Челнов Наиля Магдеева ей вручили глава администрация Центрального района Искандер Галимов, депутат Горсовета Ахат Галаутдинов и другие официальные лица, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Именинница родилась в селе Бессониха (ныне Елабужский район). В годы войны и до выхода на пенсию Татьяна Чернухина трудилась инженером-лаборантом в Пермском управлении «Главнефтеснаб» РСФСР.

В 2011 году переехала с семьей в Набережные Челны на постоянное место жительства. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также юбилейными медалями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в трех районах Автограда — Центральном, Автозаводском и Комсомольском — проживают 16 долгожителей, которым больше ста лет.