Более 20 человек пытались проехать без QR-кода в общественном транспорте Челнов

В Набережных Челнах продолжаются проверки QR-кодов в общественном транспорте. За истекшую неделю выявлен 21 пассажир без QR-кода, сообщил на аппаратном совещании первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

По городским маршрутам курсируют 56 трамваев и 275 автобусов. Общественным транспортом в настоящее время пользуются 68 тыс. человек. В декабре проверка QR-кодов в транспорте привела к снижению пассажиропотока — с 95 до 72 тыс. человек в день.

«Составляются протоколы по проезду без QR-кода в общественном транспорте», — отметил докладчик.

В Набережных Челнах зарегистрировано 6006 случаев коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости составляет 1143,2 на 100 тыс. населения. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 175 человек, из них 56 контактных. За весь период пандемии с наблюдения снято 11 263 человека в связи с отсутствием признаков заболевания. Выздоровело 2935 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошедшие выходные 18 казанцев попытались проехать в метро и трамваях без QR-кода.