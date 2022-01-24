В прошедшие выходные 18 казанцев попытались проехать в метро и трамваях без QR-кода

За прошедшие выходные в Казани на электротранспорте обнаружили 18 пассажиров без QR-кодов. Всех нарушителей попросили покинуть транспорт.

Сегодня утром контролеры не пропустили в метро, трамваи и троллейбусы четырех человек без QR-кодов. Кроме того, по-прежнему продолжаются проверки защитных масок у пассажиров в общественном транспорте. Всего за утро выявили 65 пассажиров без масок – 41 из них надели маску после замечания, остальные покинули транспорт.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенной болезни либо медотводе.