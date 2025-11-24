В Челнах в 2026 году по программе «Наш двор» благоустроят 68 территорий

В Набережных Челнах в 2026 году в программу «Наш двор» включены 68 дворовых территорий. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов на аппаратном совещании.

Согласно плану, в Комсомольском районе обновят 34 двора, включая комплексные территории 4А, 14, 19, а также участок 21, 22 – Замекелесье. В Центральном районе проведут работы в 30 дворах кварталов 35, 36, 37, 38 и 60. В Автозаводском районе благоустройство пройдет в четырех дворах микрорайонов 21 и 65.

Руслан Вильданов напомнил, что программа «Наш двор» была запущена в 2019 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и стала одной из самых востребованных среди жителей. Массовая застройка многоквартирных домов в Челнах пришлась на 1970-е годы, поэтому к началу реализации программы большинство дворов имели возраст от 30 до 40 лет и требовали комплексного обновления.

За шесть лет в городе благоустроили 572 двора на сумму 10,2 млрд рублей. Отремонтировано 2,6 млн кв. метров дорог и тротуаров, заменены сети наружного освещения, установлено детское, спортивное и уличное оборудование. Работы контролировали республиканские ГКУ «Главтатдортранс» и «Главинвестстрой».

В 2025 году в Челнах модернизировали 79 дворов: 35 – в Комсомольском районе, по 22 – в Центральном и Автозаводском. Перед началом ремонта проекты благоустройства проходили обязательные обсуждения с жителями. Во встречах участвовали представители программы «Наш двор», районные администрации, архитекторы и управляющие компании.

После согласования планов в каждом дворе размещались паспорта объектов с утвержденными схемами. Для замечаний и предложений работали каналы обратной связи, включая портал dvor.tatar, соцсети и горячую линию. По итогам обращений ежедневно принимались необходимые меры.

Отдельно отмечено, что озеленение не входит в состав программы. Засев газонов и компенсационные посадки выполняют управляющие компании. К осени 2025 года газоны были засеяны во всех 79 дворах, а также проведены посадки деревьев и кустарников.

Работа программы в 2026 году, как и ранее, будет строиться на прямом взаимодействии с жителями. В течение года пройдут встречи по обсуждению предварительных схем благоустройства, чтобы жители могли внести предложения и согласовать итоговые планы развития своих дворов.