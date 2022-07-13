В Челнах увеличили количество площадок для показов кино под открытым небом

В Набережных Челнах будет увеличено количество площадок, где будут показывать мультфильмы и кино под открытым небом. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

По поручению мэра Наиля Магдеева для кинопоказов будут оборудованы три площадки — на площади Азатлык, в парке Победы и в амфитеатре на набережной Тукая.

В пятницу, 15 июля, челнинцев приглашают на набережную присоединиться к просмотру мультфильма «Творцы снов» в 17.30 и художественного фильма «Семья года» в 18.50.

В субботу, 16 июля, показы пройдут на площади Азатлык. Зрителям покажут мультфильм «Тайна Мосли» в 17.30 и художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» в 19.00.

В воскресенье, 17 июля, в парке Победы под открытым небом состоится показ мультфильма «Полное погружение» в 17.30 и художественного фильма «Счастье в конверте» в 18.50.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что показы стартовали 9 июля на площади Азатлык.