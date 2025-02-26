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Общество 26 февраля 2025 18:56

В Челнах установят шесть «умных» светофоров

В Челнах установят шесть «умных» светофоров
Фото: © «Татар-информ»

В Набережных Челнах в этом году установят шесть «умных» светофоров, а в Казани – 13. Об этом рассказал начальник Управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов, пишет газета «Челнинские известия».

Речь идет об установке светофоров, являющихся частью адаптивной системы дорожного движения. «В Казани это перекрестки дорог по улице Декабристов, по улице Чуйкова, а также перекресток улицы Качалова и Ипподромная. В Набережных Челнах – это шесть перекрестков по проспекту Чулман», – пояснил чиновник.

При этом в текущем году столица Татарстана и Автоград получат из федерального бюджета на «умные» светофоры 97 млн рублей. В 2024 году на выполнение той же задачи два города получили почти в полтора раза больше – 141 млн рублей.

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#светофоры #Набережные Челны #Казань
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