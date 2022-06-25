В Челнах появится новый аттракцион за 4 млн рублей

В парке культуры и отдыха в Набережных Челнах установят аналог «Летучего голландца» — новый аттракцион за 4 млн рублей. О этом пишут «Челнинские известия».

Конструкция представляет собой маятниковые качели. Сейчас подобный вид аттракциона установлен в парке Победы, но по размерам новый объект будет немного меньше. Общая вместимость составит 12 человек.

Развлечение обойдется парку в 3,9 млн рублей. В эту стоимость входит сам аттракцион, его доставка и установка.

Новый аттракцион появится в парке в конце следующего месяца. На данный момент объявлен аукцион.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах 25 июня установят гастрономический рекорд, зажарив шашлык в 300 метров.