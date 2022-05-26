В Челнах установят гастрономический рекорд, зажарив шашлык в 300 метров

В Набережных Челнах готовятся установить гастрономический рекорд, зажарив самый большой шашлык в России, длина которого составит около 300 метров. Мероприятие пройдет в два дня — 25 и 26 июня. Об этом «Татар-информу» рассказал организатор события Алексей Ковалев.

«Цель мероприятия — устроить праздник, привлечь народ после снятия ограничений по Covid-19. Местные компании смогут проявить себя, а люди отдохнуть. На первый день запланирована детская дискотека, знакомство с меню, ресторанами, заведениями Набережных Челнов. Также планируем привлечь компании из других городов Татарстана и России. Сейчас ведутся переговоры с сыроварней, также нужны производители сувениров», — отметил собеседник агентства.

На второй день планируется установить рекорд. «К сожалению, мировой рекорд не получится из-за санкций. Но есть договоренность с Книгой рекордов России. Будет поджарен самый длинный шашлык примерно в 300 метров, потом его раздадим посетителям бесплатно. Параллельно будет идти торговля и концерт. Планируется, что на празднике выступят „Хитобои“, а также местные коллективы», — пояснил Алексей Ковалев.

Согласно условиям регистраторов рекорда, на одном метре шампура должен быть зажарен один килограмм мяса. Сейчас организаторы события в поисках компании, которая сможет изготовить длинные шампуры. Шашлык приготовят из говяжьей шеи.

Рекорд будет подтвержден четырьмя дипломами — двумя на русском и двумя на английском языках. Официальная регистрация достижения в Книге рекордов России обойдется организаторам в 200 тыс. рублей.

Площадка для проведения праздника уже определена и одобрена исполкомом Автограда — событие организуют в 65-м комплексе.

Татарстан славится своими гастрономическими рекордами. В частности, торт из Пестрецов весом 200 килограммов в прошлом году побил гастрономический рекорд Марий Эл, а в 2018 году Казань установила рекорд по самому большому футбольному стадиону из роллов. Мастера японской кухни собрали арену весом в 85 килограммов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».