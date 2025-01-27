В Челнах участники СВО заключили 423 брака, регистрация проводится в день обращения

Фото предоставлено администрацией Центрального района Набережных Челнов

С момента начала специальной военной операции с участием военнослужащих в Набережных Челнах заключено 423 брака, регистрация производилась в день обращения. Об этом на аппаратном совещании рассказала начальник Управления ЗАГС Автограда Равиля Зарипова.

«Сейчас, в сложное для нашей страны время, в период специальной военной операции, наш город сплотился еще сильнее», – заявила спикер.

Особую поддержку, по ее словам, получают семьи мобилизованных, в которых родились малыши.

«Мэр города сам лично встречает каждую маму новорожденного при выписке, вручает свидетельства о рождении детей, подарочные комплекты детских принадлежностей от республики и материальную помощь в размере 100 тыс. рублей. На церемонию приглашаем депутатов городского Совета, коллег с предприятий, где работают родители новорожденного», – отметила Зарипова.

Выстроена целая система тесного взаимодействия с Управлением здравоохранения, администрациями районов города, военными комиссариатами, органами социальной защиты, учреждениями культуры. Каждая будущая мама находится на особом контроле.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что лично побывал на выписке 59 малышей. Эти события он назвал «волнительными».

«В торжественной обстановке, волнительной для мамы и для папы, я сам участвую вместе с коллегами. 59 детишек воинов, семей военнослужащих, которые проходят сегодня службу в зоне специальной военной операции, я лично встречал в родильном доме. Это волнительная процедура и для нас, а уж для солдата, который приехал в краткосрочный отпуск, более чем… Если вы хотите увидеть плачущего солдата, сходите на выписку в родильный дом. Это событие, может быть, для кого-то рядовое. Для нас – нет. Вот для города Набережные Челны, для руководителя города это не рядовое событие, мы так считаем», – подчеркнул мэр.

На выписке семье военного вручается 100 тыс. рублей на покупку всего необходимого. Работа с семьями бойцов будет продолжена, пообещал глава Автограда.

«Мы эту работу тоже будем продолжать, и дело не только в 100 тыс. рублей, хотя в них тоже, дело во внимании – к тому ратному труду и подвигу, который сегодня совершается мужем той женщины, которая родила на свет ребенка», – заключил Магдеев.

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