В Челнах у нового детсада, возведенного по нацпроекту, прошла масштабная посадка деревьев

В общей сложности 280 деревьев и 500 кустарников высадили сегодня возле нового детского сада «Сандугач» в Набережных Челнах, построенного по национальному проекту, инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

В числе участников субботника — мэр города Наиль Магдеев. Он вместе с главой администрации Автозаводского района Винером Харисовым высадил первую ель. В посадке также участвовали сотрудники исполкома, жители микрорайона. А автогонщик Владимир Чагин поздравил Путина троекратным «Алга!».

«Благодаря национальному проекту „Демография“, инициированному Президентом Владимиром Путиным, в нашем городе активно строятся детские сады. Сегодня ранним утром рядом с детским садом „Сандугач“, возведенным в рамках национального проекта, мы совместно с коллегами высадили прекрасную аллею из молодых елей и кустарников. Каждый из нас может сделать наш город лучше и комфортнее. И мы это делаем!» — сказал мэр.

Он напомнил, что за последние годы благодаря национальному проекту «Демография» в Автограде построено 20 новых детских садов.

«Мы благодарны нашему национальному лидеру за огромную работу по обеспечению местами в современных дошкольных учреждениях. Сегодня у Владимира Владимировича день рождения, и мы от всей души поздравляем его и желаем крепкого здоровья и душевных сил во благо служения людям и нашему Отечеству!» — отметил глава города.