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Руc Тат
Общество 7 октября 2023 13:36

Автогонщик Владимир Чагин поздравил Путина троекратным «Алга!» — видео

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Автогонщик Владимир Чагин поздравил Путина троекратным «Алга!» — видео

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин поздравил Президента России Владимира Путина с днём рождения необычным образом. К нему присоединилась мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, главы районных администраций, сотрудники исполкома и жители города. Видео опубликовано в Telegram-канале городской администрации.

Высаживая деревья возле нового детского сада «Сандугач», построенным по национальному проекту «Демография», автогонщик предложил поздравить Президенты троекратным «Алга!».

«Сегодня день рождения нашего президента. Давайте мы троекратным „Алга“ поздравим его, и он нас услышит! С днем рождения, наш Президент. Мы вас очень любим и уважаем», — сказал Чагин.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов от лица жителей Татарстана поздравил Путина с днем рождения. К поздравлениям также присоединился Герой России — старший лейтенант Расим Баксиков.

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
#Владимир Путин
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