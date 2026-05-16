В Челнах тушат пожар на складе полимерной продукции

Пожар произошел сегодня в Челнах на складе полимерной продукции на улице Авторемонтной. Как сообщает администрация города, площадь пожара составляет свыше 6 тыс. квадратных метров.

На тушение подано 2 лафетных ствола и 3 ствола РСК-70 от мобильных средств пожаротушения. Задействованы 70 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 14 единиц техники (10 пожарных автоцистерн), уточнили в администрации. Погибших и пострадавших нет.