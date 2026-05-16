Названа предварительная причина крупного пожара в Челнах
Надзорное ведомство отреагировало на пожар в Набережных Челнах. Для координации действий специализированных служб на место происшествия прибыл заместитель прокурора города Андрей Гимадеев.
По данным, приведенным прокуратурой, общая площадь пожара на территории «АлтынПолимер-НЧ» составила 10,8 кв. метра. Предварительная причина происшествия – самовозгорание полимерной продукции.
«Объекты, подвергшиеся пожару: открытая территория площадью 6375 кв. м, здание площадью 4 500 кв. м. Общая площадь пожара 10 875 кв. м», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
