В Челнах три похоронные компании заподозрены в монопольном соглашении

Татарстанское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех компаний, оказывающих ритуальные услуги в Набережных Челнах. Это МУП «Горкоммунхоз» и две частные фирмы — «Мемориал-НЧ» и «Ритуал-НЧ».

По данным «Челнинских известий», антимонопольщики заподозрили похоронные компании в нарушении федерального закона «О защите конкуренции».

Речь идет, в частности, о том, что эти фирмы заключили запрещенные законодательством соглашения, закрывавшие доступ на рынок ритуальных услуг другим компаниям.

Компания «Мемориал-НЧ» существует около четырех лет, ее выручка за 2020 год составила 3,1 млн рублей. Компания «Ритуал-НЧ» работает уже более пяти лет, в прошлом году она заработала 16,7 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что УФАС по РТ выявило нарушение антимонопольного законодательства исполкомом Автограда. Власти Челнов мешали местным предпринимателям оказывать ритуальные услуги, наделив МУП «Горкоммунхоз» исключительными правами на проведение похорон.