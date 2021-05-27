УФАС по РТ заподозрило власти Челнов в монополизации рынка ритуальных услуг

Татарстанское УФАС впервые назвало тарифы, которые выставлялись жителям Набережных Челнов за копку могил в нарушение антимонопольного законодательства.

В данный момент решается вопрос о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства исполкомом Автограда. Согласно материалам дела, исполком мешал местным предпринимателям оказывать ритуальные услуги. Об этом сегодня сообщил замруководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов на брифинге для представителей СМИ.

Согласно данным ведомства, власти города наделили МУП «Горкоммунхоз» исключительными правами на проведение похорон, в том числе и на копку могил.

«От граждан поступают многочисленные жалобы на организацию похорон, — рассказал Яфизов. — На кладбищах города действует определенная группа лиц, мешающая прочим компаниям осуществлять услуги по похоронам умерших».

При этом родственников покойных вынуждают заключать договоры с «особо приближенными индивидуальными предпринимателями». При этом стоимость такой услуги, как копка могилы, в МУП составляет 12 тыс. рублей, в то время как частные предприниматели готовы сделать эту работу за 3–4 тыс.

«Представляете какое состояние у человека! Он не поскупится и просто отдаст деньги, не понимая, почему вместо 4 тыс. [рублей] должен платить в три раза больше», — подчеркнул представитель ФАС.



Если признаки нарушения подтвердятся, будет возбуждено административное дело, добавил Яфизов.