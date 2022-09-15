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Ру Тат
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Общество
15 сентября 2022  09:52
Эльза Кузнецова

В Челнах началась подача тепла в детсады, школы и больницы

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В Набережных Челнах стартовала подача тепла на социальные объекты. Традиционно первыми получили тепло детские сады, подавшие заявки на подключение. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

По информации Набережночелнинских тепловых сетей, на 15 сентября к 9.00 подключены к системе отопления 124 детских сада, что составляет 97% из общего количества. 

Помимо этого, разрешение на запуск тепла получили 29 школ, 19 медучреждений и семь социальных объектов, среди них спортивные, культурные и соцзащиты. 

Одним из условий выдачи нарядов (разрешения) на запуск тепла, помимо поступающих заявок, являются оформленные акты и паспорта готовности объектов к отопительному периоду.

На пресс-конференции в мэрии первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что в жилые квартиры тепло будет подано 26 сентября. Однако при понижении среднесуточных температур власти готовы ускорить процедуру. Исполком совместно с управляющими, ТЭЦ «Татэнерго» и НЧТС мониторят ситуацию, о чем сообщал «Татар-информ».

#центральное отопление
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