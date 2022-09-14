Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Челнах

В Набережных Челнах отопление в жилые многоквартирные дома будет подано 26 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев. Пори этом он подчеркнул, что если на улице будет холодно, то батареи в квартирах включат раньше заявленного срока.

«В жилые многоквартирные дома тепло будет подаваться с 26 сентября. Эту работу мы проводим с управляющими компаниями, ТЭЦ „Татэнерго“ и Набережночелнинскими тепловыми сетями. Если произойдет понижение температур, мы произведём соответствующие мероприятия, и тепло будет подано в любой день. Мы каждый день наблюдаем за изменениями обстановки», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в детские сады и социальные объекты Набережных Челнов подача тепла началось досрочно — 13 сентября.