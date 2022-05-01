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Транспорт
1 мая 2022  17:12
Эльза Кузнецова

В Челнах стартовали перевозки в садоводческие общества

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В Челнах стартовали перевозки в садоводческие общества

С 1 мая в Набережных Челнах стартовали перевозки в садоводческие общества по маршруту «Город – огород». Автобусы курсируют по 39 маршрутам в 83 садоводческие общества.

В Telegram-канале мэрии уточняется, что для удобства горожан предусмотрено пять пунктов отправки автобусов с остановок «51 комплекс», «Мегастрой» (улица Машиностроительная), «Красные Челны», «Студенческая», «Автостанция». 

На субсидирование перевозок средства выделены из городского бюджета. В 2022 году перевозчикам на оплату транспортной работы направлено 15 млн рублей.

Ранее мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что Челны — единственный в Татарстане город, который выделяет деньги из городского бюджета на подобные перевозки, а также поручил провести «воспитательную работу» с водителями дачных маршрутов.

В 2021 году перевезено 473 тыс. пассажиров, из них 305 тыс. человек относились к льготной категории. 

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

#Набережные Челны
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