Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил провести «воспитательную работу» с водителями дачных маршрутов. Бесплатная перевозка дачников в сады и огороды Челнов стартует 1 мая.

«Необходимо уважительное, тактичное, терпеливое отношение к пассажирам, большая их часть — люди старшего возраста. Мы настаиваем на том, чтобы те, кто занимается сферой обслуживания, были терпеливыми», — призвал градоначальник на аппаратном совещании.

Первый замруководителя исполкома Челнов Илья Зуев доложил, что будет организовано пять пунктов выезда, автобусы будут курсировать по 39 маршрутам в 83 садовых общества. Он напомнил, что в 2021 году перевезено 473 тыс. пассажиров, из них 305 тыс. человек относились к льготной категории.

По словам спикера, 14 апреля 2022 года определены организации, которые с 1 мая по 30 сентября будут осуществлять пассажирские перевозки — это группа компаний «Альтекс» и ООО «Авантех». Время отправления автобусов — с 7.00 до 8.30 и с 15.00 до 18.00. Остановки, с которых осуществляется отправление, благоустроены: установлены скамейки для ожидания, поставлены дополнительные урны.

Ежегодно с 2005 года в бюджете города предусматривается финансирование оплаты транспортных услуг. В текущем году перевозчикам на оплату транспортной работы выделяется 15 млн рублей. В 2021 году общий пробег автобусов, выполняющих такие перевозки, составил более 500 тыс. километров.

«Начиная с 2019 года проезд в садоводческие общества осуществляется по электронным социальным проездным билетам — льготным транспортным картам. Если до 2019 года льготникам выдавали талоны на шесть поездок в месяц, то теперь количество поездок неограниченное. Проездом по льготным транспортным картам пользуются более 20 категорий пассажиров, а также получатели всех видов пенсии. Льготный проезд действует на всех 39 маршрутах в садовые некоммерческие товарищества», — отметил Зуев.

По словам Магдеева, срыва программы быть не должно, это важная социальная услуга, которая должна оказываться на высоком уровне.