Магдеев о падении куска кирпича: «Не дай бог, упало бы не рядом с ребенком, а на него...»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил вовремя очищать снег с козырьков балконов, иначе это может привести к чрезвычайным ситуациям, как в случае с ребенком возле челнинского дома 58/02.

«Всевышний нас спас, кусочек кирпича, который упал рядом с ребенком — слава богу, не на голову ребенка. Это заставляет задуматься. Понятно, трудно, наверное, увидеть, что происходит на 11-м этаже. Но вовремя необходимо очищать снег с козырьков балконов, — подчеркнул глава города. — Здесь не только сырость, природно-климатические условия, здесь еще и внимание собственника этой квартиры, который должен своевременно эти вопросы решать. Потом же вопросы и претензии и к нему будут. Не дай бог, упало бы не рядом с ребенком, а на него...»

Магдеев также рассказал, что на прошлой неделе проинспектировал ряд образовательных учреждений. «Директора школ с пониманием отнеслись к той задаче, которая стояла перед ними. Лучше вовремя сбросить с козырька снег, чем потом сидеть перед следователем. По ряду областей РФ и в некоторых муниципальных районах из-за этого происходят серьезные происшествия. В одном из субъектов России произошла трагедия с гибелью ребенка из-за схода снега со льдом», — отметил он.

Руководитель города обратил внимание сотрудников ЖКХ на то, что вопрос нужно держать на контроле. «Говорим, говорим. Закончится тем, что придется отвечать по закону и отбывать срок в местах не столь отдаленных некоторым должностным лицам — руководителям учебных заведений и управляющих компаний. Еще раз посмотрите, чтобы никаких неожиданностей не было — ни для вас, ни для ваших подчиненных», — сказал он.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что на сегодняшний день в Набережных Челнах очищены от снега крыши 215 домов со скатными крышами и более 9 тыс. подъездов. По поручению мэра уделено большое внимание учреждениям образования. Все опасные участки проверены, снег убран.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как у дома стоит женщина с двумя детьми, один из которых находится в коляске. В какой-то момент старший ребенок хватается за голову. Как выяснилось, кадры с камеры наблюдения опубликовала сама управляющая компания.

Как выяснилось, ребенок никаких травм не получил, осколок облицовочного кирпича упал рядом с ним. Через пару дней после случившегося мать мальчика обратилась в УК «Центральный», которая отвечает за управление этим домом. После получения заявки МУП отправил альпиниста на обследование фасада, и он выявил разрушение облицовки на уровне 11-го этажа. После этого на месте провели работы по ее укреплению. По мнению сотрудников УК, разрушение произошло из-за таяния снега на козырьке балкона одной из квартир.