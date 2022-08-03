В Челнах стартовал суд над сотрудницами банка, которые украли из ячейки 40 млн

В Набережночелнинском городском суде начался суд по делу о краже из банка 40 миллионов рублей. В числе обвиняемых оказались две сотрудницы банка – Венера Власова и Гульназ Данилова, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, весной прошлого года обвиняемые взяли ключи, вскрыли банковскую ячейку и похитили оттуда 15 миллионов рублей. Аналогичным образом сотрудницы банка похитили из хранилища еще 25 млн рублей.

Кроме того, одна из фигуранток дела оказалась замешана в мошенничестве. Она похитила у четверых челнинцев более 22 миллионов рублей – эти деньги женщина попросила на покупку оборудования в частную клинику и обещала выплачивать с них выгодные проценты.

В суде добавили, что процесс проходит в закрытом режиме. Обе фигурантки дела вину не признали.

«Сегодня в судебном заседании огласили обвинительное заключение, допросили представителя банка. По ходатайству потерпевшего – представителя банка – дальнейшее судебное разбирательство пройдет в закрытом судебном заседании в связи с необходимостью соблюдения банковской тайны», – добавили в пресс-службе суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Челнах будут судить двух сотрудниц банка, укравших у клиентов 40 млн рублей.