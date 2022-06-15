В Челнах будут судить двух сотрудниц АКБ Банка, укравших у клиентов 40 млн рублей

В суд Набережных Челнов направят уголовное дело за кражу и мошенничество, которое возбуждено на двух сотрудниц банка, укравших из него 40 миллионов рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как стало известно «Татар-информу», речь идёт о челнинском отделении АКБ Банка.

По версии следствия, в апреле прошлого года 42-летняя старший менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов обратилась к 55-летней заведующей кассой с просьбой помочь с деньгами. Старшая коллега дала ей ключ от ячейки одного из клиентов банка, откуда менеджер украла 15 миллионов рублей. Из этой суммы 50 тысяч она отдала коллеге за «помощь».

По такой же схеме через некоторое время заведующая кассой похитила ещё 25 миллионов рублей из ячейки клиента банка, получив в этот раз за своё участие 200 тысяч рублей.

«Кроме того, в период с апреля по декабрь 2021 года 42-летняя обвиняемая путем обмана под предлогом приобретения дорогостоящего оборудования для частной клиники похитила у четверых жителей Набережных Челнов более 22 миллионов рублей. Обязательства выплатить ежемесячное вознаграждение от 5 до 6 процентов от суммы займа женщина не выполнила, присвоив деньги и распорядившись ими по своему усмотрению», – добавил Руслан Галиев.