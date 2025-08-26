Cтартовал суд над экс-директором челнинского филиала КФУ

Фото: Пресс-служба Набережночелнинского городского суда

Сегодня в Набережночелнинском горсуде начался процесс в отношении доктора экономических наук Анатолия Макарова, с 2004 по 2012 год возглавлявшего филиал сначала Казанского государственного, а затем Казанского федерального университета в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Профессору предъявлено обвинение в служебном подлоге, получении взятки и в мелком взяточничестве.

По версии следствия, с сентября 2022 по октябрь 2023 года Макаров, бывший на тот момент заведующим кафедрой экономической теории и экономической политики, получал деньги от студентов за успешную сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний, а также брал взятки за восстановление отчисленных студентов.