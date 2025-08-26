news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 августа 2025 15:01

Cтартовал суд над экс-директором челнинского филиала КФУ

Читайте нас в
Телеграм
Cтартовал суд над экс-директором челнинского филиала КФУ
Фото: Пресс-служба Набережночелнинского городского суда

Сегодня в Набережночелнинском горсуде начался процесс в отношении доктора экономических наук Анатолия Макарова, с 2004 по 2012 год возглавлявшего филиал сначала Казанского государственного, а затем Казанского федерального университета в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Профессору предъявлено обвинение в служебном подлоге, получении взятки и в мелком взяточничестве.

По версии следствия, с сентября 2022 по октябрь 2023 года Макаров, бывший на тот момент заведующим кафедрой экономической теории и экономической политики, получал деньги от студентов за успешную сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний, а также брал взятки за восстановление отчисленных студентов.

#суд #Набережные Челны #антикоррупция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025