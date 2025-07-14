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Происшествия 14 июля 2025 18:40

Экс-директора Набережночелнинского института КФУ будут судить за взяточничество и подлог

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Дело против доктора экономических наук Анатолия Макарова, с 2004 по 2012 год возглавлявшего филиал сначала Казанского государственного, а затем Казанского федерального университета в Набережных Челнах, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Обвиняемому вменяются восемь эпизодов служебного подлога, четыре эпизода получения взятки и один эпизод мелкого взяточничества.

По версии следствия, с сентября 2022 по октябрь 2023 года Макаров, бывший на тот момент заведующим кафедрой экономической теории и экономической политики, получал деньги от студентов за успешную сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний, а также брал взятки за восстановление отчисленных студентов.

Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Ранее был осужден посредничавший во взяточничестве Байрамгелди Абдулаев.

#КФУ #Набережные Челны #взяточничество #антикоррупция
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