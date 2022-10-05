В Челнах создадут парковую команду города — объявлен открытый конкурс

Исполком Набережных Челнов совместно с Институтом развития городов Татарстана запустил открытый конкурс в новую команду города — «Парки Челнов». Об этом «Татар-информу» сообщили в фонде.

На сегодняшний день «Паркам Челнов» требуются два парк-менеджера и один PR-менеджер. Конкурс поделен на два этапа. Заявочную кампанию планируется провести с 4 по 9 октября.

Претендентам на должность парк-менеджера нужно направить резюме и сопроводительное письмо. Конкурсантам на должность PR-менеджера нужно отправить на почту резюме, мотивационное письмо и выполнить тестовое задание — написать пост-анонс о том, что в «Гренаде» состоится встреча книжного клуба. Время и место встречи необходимо придумать самостоятельно. Отправить необходимо на e-mail parki-chelnov@yandex.ru.

12 октября станут известны финалисты первого этапа отбора. Затем претенденты на позиции парк-менеджеров предложат концепцию развития одного парка, а претенденты на должность PR-менеджера разработают стратегию коммуникации команды.

Через неделю, 19 октября, финалисты защитят свои проекты перед экспертной комиссией, а также выступят с самопрезентацией. В комиссию войдут представители исполкома Челнов, Дирекции парков и скверов Казани и Института развития городов Татарстана.

После прохождения отбора команда займется планированием зимней программы в общественных пространствах Автограда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что команда «Нашего двора» издала гайд с информацией о том, как озеленить свою территорию.