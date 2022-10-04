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Общество
4 октября 2022  15:54
Эльза Кузнецова

Команда «Нашего двора» издала гайд с информацией о том, как озеленить свою территорию

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Команда «Нашего двора» издала гайд с информацией о том, как озеленить свою территорию

Команда программы «Наш двор» издала пособие для жителей «Буклет горожанина. Как озеленить свой двор». Это гайд с подробными экспертными рекомендациями и практическими советами по озеленению дворов для жителей, рассказали «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ». 

Инициатива создания буклета зародилась у архитекторов-градостроителей программы «Наш двор» во время общения с жителями. Пособие было разработано совместно с кандидатом биологических наук Сергеем Мурзовым и начальником Отдела внешнего благоустройства Комитета ЖКХ исполкома Казани Алмазом Калимуллиным

Буклет поможет разобраться с тем, как самостоятельно посадить дерево и юридически согласовать посадку растений, а также где приобрести деревья и кустарники, какие функции, кроме эстетических, выполняют зеленые зоны.

Все практические рекомендации в буклете проверены опытом авторов архитекторов-градостроителей, не первый год работающих с дворовыми территориями. 

«Растительность спасает от городского шума, снижая его уровень. Это на заметку жителям, чьи дома располагаются вблизи крупных магистралей. Шумопоглощающие свойства растительности спасают здоровье, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна, а также снижают уровень стресса — это научный факт. Связь между озеленением и психологическим состоянием городских жителей признала и ВОЗ», — рассказала автор пособия, ведущий архитектор-градостроитель Фонда «Институт развития городов РТ» Вероника Ямилова.

Озеленения нет среди обязательных работ по программе, так как недостаточно просто организовать посадку растений — в дальнейшем за молодыми саженцами необходим правильный уход, который невозможно обеспечить без инициативы жителей. 

Перед стартом программы жители Татарстана голосовали за приоритетные виды работ, которые на их взгляд необходимы в первую очередь, и направление озеленения оказалось менее востребованным. 

«Мы аккумулировали рекомендации специалистов в области благоустройства, представителей управляющих организаций и ландшафтных дизайнеров в буклете „Как озеленить свой двор“, чтобы каждый житель имел под рукой подробный гайд по посадке», — автор пособия, архитектор-градостроитель Алина Хисматова.

Страницы буклета: Фонд «Институт развития городов РТ»

#программа наш двор
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