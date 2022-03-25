В Челнах состоится концерт «Мировая звезда» в память 29-летнего фотографа мэрии

29 марта в Набережных Челнах состоится благотворительный концерт «Мировая звезда», посвященный памяти участника городского творческого проекта «Челны – топ-13», фотографа мэрии Рината Шайхитова. Об этом в официальном паблике во «ВКонтакте» сообщает Управление культуры Автограда.

Концерт состоится в ДК «КАМАЗ». В программу концерта включены известные песни из мировых хит-парадов в исполнении участников проекта «Челны – топ-13».

Собранные средства от продажи билетов будут переданы семье Рината Шайхитова.

29-летний сотрудник мэрии, фотограф Ринат Шайхитов ушел из жизни 20 февраля. Незадолго до смерти он рассказал, что у него поднялась температура, о чем сообщал «Татар-информ».