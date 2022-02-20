В Челнах умер 29-летний сотрудник администрации — фотограф Ринат Шайхитов

Сегодня ушел из жизни молодой сотрудник пресс-службы администрации Набережных Челнов — фотограф Ринат Шайхитов. Сообщение о смерти появилось на странице самого фотографа в социальной сети Instagram.

«Ребята, не звоните, это правда, похороны завтра до обеда, сообщим время», — говорится в сообщении.

Судя по Stories, которые Ринат разместил сегодня днем на своей странице, у него поднялась высокая температура — 39,1 градуса.

Спустя несколько часов стало известно о его смерти. Точная причина случившегося не известна. Через два месяца он должен был праздновать 30-летний юбилей.

Пресс-служба мэрии Автограда подтверждает эту печальную новость.

«Коллектив Управления информационной политики и по связям с общественностью глубоко скорбит по поводу кончины Рината Шайхитова. Всецело разделяем боль невосполнимой потери вместе с родными и близкими. Душевных сил и стойкости вам в эти тяжелые дни. Светлая память о Ринате навсегда останется в наших сердцах», — сказано в сообщении.