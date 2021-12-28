В Челнах сооружено первое пролетное строение моста на улице Гостева

В Набережных Челнах активными темпами продолжается возведение моста, который соединит поселок ГЭС и микрорайон Замелекесье. В настоящее время на объекте возведено первое монолитное пролетное строение. Кадрами в своем Instagram поделился подрядчик — гендиректор компании «РБР-16» Тагир Сунгатуллин.

Он рассказал, что для первого пролетного строения моста на Гостева было принято 1035 кубических метров бетона. Монолитное строение сооружалось с 7 утра воскресенья до часу ночи 27 декабря. Подача бетона осуществлялась 10 часов без остановки.

Перед заливкой бетона была собрана формообразующая опалубка, которая дала форму будущему пролетному строению.

«Это важный этап строительства моста, и следующий такой же для второго пролетного строения моста будет уже в марте 2022 года», — поделился подробностями Сунгатуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мост будет включать четыре опоры и два пролетных строения, на каждом из которых будет две полосы движения. Работы будут вестись круглый год. Согласно контракту, сдача работ запланирована в октябре 2022 года.