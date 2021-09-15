В Набережных Челнах на время строительства моста на улице Гостева закроется проезд

В Набережных Челнах на время реконструкции на улице Гостева и строительства мостового перехода будет закрыт действующий участок дороги. На сегодня работы выполнены на 13%, сообщают «Челнинские известия».

«Наша компания начала работы согласно госконтракту 17 августа, до этого мы вели только подготовительные работы. За этот неполный месяц мы устроили два фундамента, две первые опоры, сейчас работаем на третьей опоре», — рассказал гендиректор компании-подрядчика «РБР-16» Тагир Сунгатуллин.

По его словам, всего будет четыре опоры и два пролетных строения, на каждом из которых будет две полосы движения. Работы будут вестись круглый год, первое пролетное строение планируется забетонировать до конца 2021-го. Согласно контракту, сдача работ запланирована в октябре 2022 года.

Сунгатуллин пояснил, что, поскольку со стороны Замелекесья и поселка ГЭС нужно построить крупные очистные сооружения, которые примут ливневые стоки не только с моста, но и с близлежащих районов, действующая проезжая часть будет закрыта.

«Действующая проезжая часть была когда-то временным решением, чтобы сократить расстояние и путь автомобилистов из Замелекесья на ГЭС», — отметил Сунгатуллин.

Мэр Челнов Наиль Магдеев, который побывал сегодня на стройплощадке, сказал, что в 2022 году планируется приступить к строительству трамвайной ветки в этом районе.

«Мы уже приступили к проектированию трамвайной ветки протяженностью 13 км, проектные работы идут. Выделили на нее 20 млн рублей из городского бюджета. К концу года проект по строительству будет готов, и поэтапно приступим к его реализации», — отметил градоначальник.