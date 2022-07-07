Семи семьям в Набережных Челнах вручили медали «За любовь и верность»

В преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности семь челнинских семей получили государственные награды — медали «За любовь и верность». Об этом «Татар-информу» сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

Медали «За любовь и верность» традиционно вручаются 8 июля в День семьи, любви и верности супругам, которые состоят в браке 25 и более лет. Они получили известность среди горожан благодаря крепости семейных устоев, добились благополучия, внесли большой вклад в воспитание детей и внуков.

Среди образцовых семейств этого года — Гайнуллины Наиль и Элиса, Киселевы Александр и София, Сергеевы Александр и Дилара, Соловьевы Николай и Галина, Закировы Ильгиз и Сания. Также государственной награды удостоены семья Гайнулловых Мунира и Фании и Дулатовых Ришата и Мунзии.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

Кроме награждаемых на церемонию во Дворец торжеств пригласили пары, которые ранее получали такие медали. С 2009 года обладателями наград стали 96 семей.

Гостей приветствовал мэр города Наиль Магдеев. Он отметил, что День семьи, любви и верности для города Набережные Челны имеет особенный смысл, так как первые челнинские семьи создавались еще во времена строительства города и автомобильного завода.

«Можно сказать, что это были полевые условия, когда жили в вагончиках, был неустроен быт. Средний возраст жителей города был 24 года. Но ее величество любовь победила, и были созданы прекрасные семьи, трудовые династии, которые сегодня являются примером для подрастающего поколения города. Вы являетесь примером в личном поведении, труде, отношении друг к другу. Благодаря вам в городе царит спокойная, дружная атмосфера. Мне очень приятно сегодня от имени руководства республики и города поблагодарить за ваш добросовестный, созидательный труд во благо нашего города. Сегодня на фундаменте, который вы создали, город уверенно стоит на ногах», — сказал мэр.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

В этом году супруги Гайнуллины отпразднуют 45-летний юбилей совместной жизни. Они — мастера педагогического труда, яркие личности, требовательные и принципиальные. Наиль Загидуллович — заслуженный учитель Татарстана, почетный работник общего образования Российской Федерации, 41 год в педагогической профессии, директор 18-й школы. Элиса Азгаровна раскрывала таланты самых юных челнинцев. Супруги воспитали троих замечательных детей, у них четверо внуков.

Супруги Соловьевы — представители самой благородной профессии, про таких говорят: «врачи от Бога». Николай Николаевич более 30 лет работает в больнице скорой медицинской помощи заведующим хирургическим отделением, является заслуженным врачом Татарстана. Он провел тысячи операций, которые спасли жизни многих людей. Галина Владимировна — заслуженный врач РТ, реаниматолог-анестезиолог Городской больницы № 5. Работала в «красной зоне» в пандемию коронавируса. Является победителем конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший врач экстренной медицинской помощи». Дочь Светлана пошла по стопам родителей, выбрала профессию врача.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

В семье Закировых Ильгиз Тимершаехович — заслуженный деятель искусств РТ, популярный татарский композитор, член общества композиторов Закамья, баянист, автор более 300 песен. Сания Маликовна — талантливый педагог, ветеран отрасли образования, почти 40 лет работает учителем в гимназии № 2. Вместе они воспитали достойных детей, внуков в духе верности семейным традициям, уважения к старшим, преданности любимому делу и своим национальным корням.

Их Дочь Гульназ пошла по стопам отца. Она является членом Союза композиторов Татарстана, лауреатом международных конкурсов, солисткой Театра танца «Булгары» и преподавателем «Набережночелнинского колледжа искусств».

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

Списки семей кандидатов на награждение медалью составляются по ходатайству руководителей организаций и учреждений всех отраслей города, администраций районов. Медали вручают один раз в год по решению оргкомитета.

28 июня этого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником, о чем ранее сообщал «Татар-информ».