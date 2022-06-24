В Челнах реализуется 13 программ по строительству на сумму более 6,5 млрд рублей

В этом году в Набережных Челнах реализуется 13 федеральных и республиканских программ строительства на общую сумму более 6,5 млрд рублей. О ремонте социальных объектов на пресс-конференции в Челнах рассказал начальник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Автограда Айрат Ганиев.

В частности, в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ» выполнен ремонт входной группы для обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения на сумму 9 млн рублей. Также произведен ремонт внутренних помещений: столовых, прачечных, душевых в челнинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Кровлю отремонтировали в центре реабилитации инвалидов «Изгелек».

«По республиканской программе капитальный ремонт ведется в центре психолого-педагогической помощи детям и молодежи „Диалог“. Работы выполнены на 90%. Завершены отделочные работы, ведется поставка мебели и оборудования», — отметил спикер.

Помимо этого, стартовал ремонт футбольного поля №3 стадиона «КАМАЗ» в парке Гренада. На сегодняшний день выполнен демонтаж изношенного покрытия, ведутся работы по укладке нового искусственного покрытия. Также в этом году продолжается капремонт стадиона «Строитель». На данный момент обновлены мачты освещения футбольного поля, на них установлены новые фонари. Ведется ремонт входной группы, помещений касс и ограждения площадки, устанавливается туалет, благоустраивается территория, специалисты оборудуют систему видеонаблюдения и безопасного доступа. Объект готов на 40%.

По республиканской программе сохранения и развития татарского языка капитальный ремонт прошел в детском саду №26 «Лейсан». В здании дошкольного учреждения отремонтирована кровля, утеплен фасад, уложены теплые полы на первых этажах. Заменены инженерные коммуникации и ограждение территории. В пищеблоках установлено новое оборудование.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что открытие театра Мастеровые в Челнах запланировано на 20 августа.