«Не надо делать трагедию»: челнинцам предложат проверить работу общественного транспорта

В Набережных Челнах состоятся проверки работы общественного транспорта в связи с многочисленными обращениями по поводу некорректной работы транспорта в Автограде. Об этом на аппаратном совещании доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«На этой неделе мы планируем проверить работу всех без исключения маршрутов, в том числе и трамвайных. Есть обращения, мы их отработаем, по каждому обращению вместе со СМИ покажем, до какого времени транспорт ходит», — сообщил спикер.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что такие проверки нужно проводить, пригласив самого заявителя, чтобы оперативно получить ответ на обращение.

«Гражданин всегда прав. Приглашайте в удобное для него время, в основном, вечером. Придет, не придет — это его вопрос. Но с вашей стороны заранее, за сутки, за двое, чтобы человек мог планировать свое вечернее время, нужно пригласить, — отметил градоначальник. — Если есть факт — исправляем, не смертельно же. Из этого трагедию делать не надо. Задача людей разумных — исправлять эти недостатки. Надо делать выводы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинцам запретили переводить плату за проезд на карты водителей.