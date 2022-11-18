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Транспорт
18 ноября 2022  11:48
Эльза Кузнецова

Челнинцам запретили переводить плату за проезд на карты водителей

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Директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин призвал жителей Набережных Челнов не переводить плату за проезд водителям на их карту. Ответственность за это несут обе стороны, предупредил спикер. 

«Я прошу пассажиров не идти на это и не переводить деньги на личные карты. Если нет терминала, не принимает водитель оплату на терминал — до свидания! Выходите бесплатно», — отметил Тятюшкин.

Он подчеркнул, что в городе принимаются определенные меры, при этом жалобы от пассажиров продолжают поступать. В салонах автобусов будут размещены объявления о запрете оплаты онлайн-переводом. 
«Ответственность будет нести и пассажир, который перечисляет деньги», — пригрозил перевозчик.

Тятюшкин отметил, что на сегодняшний день в автобусах также ведется интеграция терминалов без кондукторов, которые установят на поручнях в больших автобусах. Он заверил, что это будет более безопасный метод оплаты проезда, так как водитель не будет отвлекаться от дороги.

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